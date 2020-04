Sven en Thibau Nys blijven jongeren coachen met tips, tricks en online challenges

Voor uitdagingen zijn ze in de familie Nys niet bevreesd. Integendeel, ze zijn zelfs nodig en nuttig. In deze coronatijden is dat misschien wel nog meer het geval. Sven en Thibau Nys houden zich er daarom aan om kids met liefde voor de fiets te blijven ondersteunen.





