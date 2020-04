Alaphilippe wil idee dat Lefevere bezorgd maakte niet laten varen: "Ik ga nog heel vaak de Ronde rijden"

Voor een spring in 't veld zoals Julian Alaphilippe moet het extra moeilijk zijn om de rust te vinden. Maar het lijkt de Fransman van Deceuninck-Quick.Step wel te lukken in deze coronatijden. Wanneer de koers hervat, zal hij weer inzetten op dezelfde wedstrijden die voordien al een doel waren.

Alaphilippe kan er best van genieten om het even iets relaxer aan te doen. "Het is belangrijk om te blijven trainen, maar je moet ook profiteren. Ik wil ook dat we zo snel mogelijk opnieuw kunnen koersen, maar competitie brengt ook stress en verwachtingen met zich mee. Dus maak ik me nu niet druk', zegt Loulou aan Het Nieuwsblad.

Publiek hoort bij het wielrennen

Als het wielrennen hervat kan worden, moet dat mogelijk zonder publiek. Terwijl Alaphilippe bijvoorbeeld in de Tour van 2019 elke dag omringd werd door een massa supporters. "Een col zonder fans, ik kan het me niet voorstellen. Als het moet, als een Tour achter gesloten deuren de enige oplossing is, dan zullen we blij zijn dat we kunnen koersen. Maar ik wil er niet te veel aan denken. Publiek hoort bij het wielrennen."

Het was ook voorzien dat hij in 2020 zou debuteren in de Ronde van Vlaanderen. Blijft die wedstrijd zijn interesse genieten? "Ik ga de Ronde nog heel vaak rijden in mijn carrière. Hopelijk nog dit jaar, maar anders zal het volgend jaar zijn. Ik hoop dat ik die ronde ook een beetje in normale omstandigheden kan voorbereiden."

Toen Alaphilippe afkwam met het idee om de Ronde te rijden, stond Patrick Lefevere niet meteen te springen. "Hij wilde niet dat ik er het hoofddoel van mijn seizoen van zou maken. Voor mij gaat het ook om de Amstel, de Waalse Pijl en Luik. Met de Ronde erbij had je ineens een lange periode van koers. Patrick was bezorgd om die challenge, maar we zijn er snel uitgekomen."