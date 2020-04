Jumbo-Visma komt maar net te kort in virtuele Giro

Het heeft niet veel gescheeld of Jumbo-Visma had ook eens een prijs gepakt in het virtuele gebeuren. Het vaardigde Timo Roosen en Christoph Pfingsten af in de derde etappe van de virtuele Giro. Zij moesten het nipt afleggen tegen Vini Zabu-KTM.

In de virtuele Giro start elke ploeg met twee renners aan een etappe. Die worden dan opgeteld en het zijn de tijden van de ploegen die tellen. In de rit op het circuit van San Daniele del Friuli had Domenico Pozzovivo, die uitkwam voor de Italiaanse selectie, na 29 kilometer de beste individuele tijd. STOJNIC EN BARTOLOZZI HET WINNENDE DUO Een goede prestatie, maar hij kocht daar weinig voor, aangezien de concurrentie in teamverband beter scoorde. Bijvoorbeeld Jumbo-Visma deed het dus goed, maar Vini Zabu-KTM was toch nog 25 seconden rapper. Daar hadden Stojnic en Bartolozzi voor gezorgd. Astana werd derde in de daguitslag op 1minuut en 33 seconden van de ritwinnaar. De Kazachse formatie blijft overigens aan de leiding in het klassement met een royale voorsprong op Androni Giocattoli.