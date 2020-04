Ook wielrenners in Frankrijk hebben weer hoop: datum in zicht om trainingen op de weg toe te laten

Het enigszins versoepelen van de coronamaatregelen is een thema dat nu in verschillende Europese landen wel aan bod komt. Ook in Frankrijk, waar zeker de wielerwereld toch met argusogen naar kijkt. Daar zouden de renners vanaf 11 mei weer buiten mogen fietsen.

Let wel: dit is nog niet officieel bevestigd. Dat signaal zal uiteraard van de overheid moeten komen. Bronnen van de Franse krant L'Équipe menen echter wel te weten dat vanaf die datum de mensen weer de baan op mogen. Komende dinsdag zou dat aangekondigd worden. STAPPENPLAN Dit zou dus onderdeel zijn van het stappenplan dat de versoepeling van de maatregelen zou inhouden. Voorlopig moeten ook wielrenners in Frankrijk nog binnenblijven, omdat er een strenge lockdown geldt. Zij kunnen dus enkel trainen op de rollen. Het zou alvast een hele opluchting zijn voor velen als ook trainingstochten in de openlucht weer tot de mogelijkheden behoort.