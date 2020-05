Veldrit hoopt op andere datum tijdens 'Super Sunday van het wielrennen'

Zondag 25 oktober belooft een hoogdag te worden voor het wielrennen. Maar voor het veldrijden dringen zich enkele problemen op met de nieuwe kalender.

De slottijdrit in de Giro, een aankomst op de Tourmalet in de Vuelta én Parijs-Roubaix. De wielerfans zullen zich meerdere tv's moeten aanschaffen om al dat koersgeweld live mee te maken. Maar in het zog van die drie grote koersen staat ook de veldrit in Zonhoven gepland.

Eerder pleitte Sven Nys al voor een ander startuur in Zonhoven. Maar de organisatie zelf ziet liever dat de veldrit gewoonweg naar een andere datum verschoven wordt. "Al die klassiekers op hetzelfde moment, dat zou jommer zijn", zegt Christophe Impens van Golazo bij GVA. "Een andere datum zou wat dat betref mogen." De cross in Zonhoven staat ieder jaar garant voor spektakel met de befaamde 'put'.

Maar ook op andere datums moeten veldritorganisaties puzzelen. Flanders Classics organiseert de Ronde van Vlaanderen, maar op diezelfde dag valt ook de wereldbeker in Dublin (ook in handen van Flanders Classics). De UCi zal dus nog een hele puzzel moeten leggen.