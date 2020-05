Belg van Deceuninck-Quick.Step rijdt verkeerd tijdens lange trainingstocht: "Ai ai ai, naar waar is dat toch?"

Het mooie lentezonnetje nodigde zaterdag uit om nog eens een lange fietstocht te maken. Nadat Remco Evenepoel dat eerder al deed als onderdeel van zijn challenges, besloot ook Pieter Serry een tocht van 300 kilometer te maken, samen met zijn vaste trainingsmakker.

"Er is hier geen kat op de baan. Juist een loper en twee verdwaalde coureurs", grapt Serry in een filmpje op sociale media nog als het tweetal in Gent is. Daarna ging het dan naar Brussel en richting Leuven. Het was de bedoeling om via het centrum van de studentenstad te rijden, maar dat draaide toch even anders uit.

BIJNA DE GRENS OVER

"Ik heb het gevoel dat we een beetje verkeerd gereden zijn, dat we een beetje verdwaald zijn", zegt Serry nadat hij en Stijn Voet in de buurt van het station belandden. Na 250 kilometer afgelegd te hebben, zat het duo bijna in... Nederland. "We zijn echt verdwaald. Ai ai ai, naar waar is dat toch?"

Nadien kwam het dan toch nog goed, ging het weer huiswaarts en vervolledigden de twee hun tocht van zo'n driehonderd kilometer.