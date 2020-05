Nibali verklapt zijn grote droom en is niet te spreken over datum nationaal kampioenschap: "Het is schandalig"

Vincenzo Nibali is ondertussen 35, maar zijn niet aflatende ambitie laat hem nog toe te dromen van grootse dingen. Die moeten er onder andere in de kampioenschappen aankomen. Al zouden die dan wel mogen doorgaan op een min of meer redelijke datum.

Het Italiaans Kampioenschap zou dit jaar plaatsvinden in het weekend van 31 oktober en 1 november. Dat is veel te laat, vertelt Nibali aan RAI Sport. "Het is schandalig. Dan heb je tweemaanden om de tricolore aan te trekken en dat is het? Ik weet niet of het logisch is om het naar die datum te verplaatsen. Ik hoop dat er nog veranderingen doorgevoerd worden."

De nieuwe wereldkampioen zou dan al ruim een maand gekend zijn. Wie weet kan Nibali dat wel worden als het WK in Zwitserland blijft. "Het dragen van de regenboogtrui is een droom die ik nog altijd heb. Na het uitstel van de Olympische Spelen is het WK het grote doel geworden."

HEIMWEE NAAR SICILIË

Dat is overigens ook het land waar Nibali verblijft, al heeft hij soms wel heimwee naar Sicilië. "Ik mis de genegenheid, de stad Messina, de steeds veranderende zee, de geur, het land."