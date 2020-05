Thibau Nys onthult privéplannen en kent zijn favoriete serie inmiddels helemaal vanbuiten

Thibau Nys gaat in de volgende aflevering van 'De Container Cup' te zien zijn, waar hij de zevenkamp in een zo snel mogelijke tijd zal afwerken. Maar er is nog meer in het leven dan enkel sport. Voorafgaand aan de uitzending heeft Nys het over zijn leven naast de fiets.

Zo werd de coronacrisis zoals voor vele andere koppels een relatietest voor Thibau en zijn vriendin Melanie. "Die is helemaal geslaagd. Maar daar had ik geen corona-lockdown voor nodig om dat te weten. We maken gewoon minder ruzie als we vaker bij elkaar zijn. We willen wel zo snel mogelijk gaan samenwonen", verklapt Thibau aan Het Nieuwsblad. Als jonge gast wil je je eigen ding gaan doen Dat is dus iets voor de korte termijn. "Ik zit thuis goed en ik wil niet direct weg, maar als jonge gast wil je ook op jezelf zijn en je eigen ding gaan doen. Dus als ik genoeg geld verdien en Melanie een vaste job heeft, zullen we niet te lang meer wachten." Voorts staat Nys bekend als een grote fan van FC De Kampioenen. De veldrijder heeft de voorbije weken heel wat afleveringen bekeken. "Elke dag een stuk of vijf. FC De Kampioenen staat eigenlijk van ’s morgens tot ’s avonds op, meestal wel in de achtergrond. Ik heb elke aflevering nu wel ongeveer dertig à veertig keer gezien en ken ze allemaal van buiten."