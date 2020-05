Van Staeyen zet volop in op thuiskoers: "Als kopman worden uitgespeeld voor eigen volk mooi meegenomen"

Michael Van Staeyen ruilde na afloop van het vorige seizoen Roompot in voor Tarteletti-Isorex. Nadien volgde minder nieuws met de uitbraak van de coronacrisis en ook de Scheldeprijs die in gevaar kwam. Die is voorlopig toch gered, tot vreugde van de man uit de regio.

"Natuurlijk ben ik heel tevreden dat de Scheldeprijs toch zal worden gereden", bevestigt de Schotenaar in Gazet van Antwerpen. Die moet gereden worden op woensdag 14 oktober. Startplaats Terneuzen moet wel nog zijn fiat geven. "Is dat niet het geval, dan is de kans groot dat er in Schoten zelf wordt gestart en dat kan het voor mijn supporters en mezelf alleen maar plezieriger maken." HOOFDDOEL De sportieve ambities zullen die dag groot zijn. "Het spreekt voor zich dat die koers voor mij het hoofddoel van het ingekorte seizoen wordt. Als ik tijdens de eerste weken na de heropstart van de wielercompetitie goed uit de verf kom, zal ik in de Scheldeprijs als kopman worden uitgespeeld. Zoiets is altijd mooi meegenomen als je voor eigen volk rijdt." De integratie bij Tarteletto-Isorex is vlot verlopen. "Jongens als Enzo Wouters, Maxim Vantomme en Stijn De Bock kende ik al van voor ik tot de ploeg toetrad. De andere renners heb ik beter leren kennen tijdens onze ploegstage."