Naesen traint in de 'Waalse Ardennen': "Je kan hier veel dieper gaan dan in Vlaanderen"

Oliver Naesen is zich volop aan het voorbereiden op de herstart van het coronavirus na de coronacrisis.

En dat doet Naesen niet alleen in de Vlaamse Ardennen, maar ook in 'de echte Ardennen' in Wallonië. "In Vlaanderen duurt een heuvel 1 à 2 minuten voor je boven bent, maar hier kan je 5 à 10 minuten voluit gaan", zegt de kopman van AG2R bij Sporza.

"We wagen ons soms Frank Vandenbroucke op La Redoute, maar ik rijd ook andere hellingen op. Vooral de Wanne is mijn lievelingshelling, daar kan je je goed op smijten", legt hij uit.

Trainen met Evenepoel en Benoot

En Naesen is in goed gezelschap want hij is lang niet de enige die al eens naar Wallonië trekt voor een stevige training. "Evenepoel, Benoot, mijn broer Lawrence, Vergaerde, Dewulf... trainen hier ook. Soms rijden we samen, dat is leuk want je daagt elkaar uit en gaat vaak dieper op de hellingen", bekent Oliver Naesen.

"Als je alleen rijdt, kan het zijn dat je constant hetzelfde tempo aanhoudt. In groep zal je sneller eens versnellen om iedereen eens te testen", besluit hij.