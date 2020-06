Grootse overstap in de maak? 'Team Ineos heeft contract van drie jaar klaar liggen voor De Plus'

Groot nieuws rond Laurens De Plus. Nog maar pas raakte bekend dat de Belg van Jumbo-Visma de Giro gaat rijden en niet de Tour. Een teken aan de wand over de staat van zijn samenwerking met Jumbo-Visma? In elk geval zou hij in 2021 niet meer voor de ploeg rijden en naar Ineos verkassen.

Volgens WielerFlits ligt er bij Ineos een contract van drie jaar klaar voor Laurens De Plus. Het zou alvast straf zijn als De Plus inderdaad voor dé groterondeploeg bij uitstek gaat rijden. De Plus reed vorig jaar nog een ijzersterke Ronde van Frankrijk. Nadien werd er zelfs geopperd dat de Oost-Vlaming op termijn bij Jumbo-Visma zou kunnen doorgroeien naar het kopmanschap. Maar onlangs werd dus beslist dat hij in de Tour van dit jaar niet in actie zou komen. Bij Ineos kunnen ze alleszins wel enige verjonging gebruiken, want uitgezonderd Tourwinnaar Bernal zit het Britse team toch vooral met ronderenners ruim voorbij de dertig. Lees hier het oorspronkelijke artikel op WielerFlits Indien het verhaal rond De Plus komt, hebben ze bij Jumbo-Visma mogelijk al een vervanger op het oog. Het AD meldt dat Sam Oomen volgend jaar van Sunweb naar Jumbo-Visma zou gaan.