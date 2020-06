Deceuninck-Quick.Step blikt terug op bijna-stunt in Tour 2019: enkel Lefevere en Alaphilippe zelf geloofden er niet in

Eigenlijk had vandaag de start van een nieuwe Tour gegeven moeten worden. Bij Deceuninck-Quick.Step denken ze graag nog eens terug aan die van vorig jaar en aan het mirakel dat ze daar ei zo na verwezenlijkten. Al wisten Julian Alaphilippe en Patrick Lefevere wel beter.

Alaphilippe veroverde het geel, speelde het kwijt en pakte de trui twee dagen later terug. Vanaf dan werd de Tour één grote roes. "Het was zot. Op een avond, het was al halfelf, zaten we op het terras van ons hotel, we hadden net gedaan met eten. Op straat stond 300 man zijn naam te scanderen. Ik kreeg er 'kiekenvel' van", zegt Yves Lampaert in HLN.

Alaphilippe ging er volop in mee. "Elke dag had je zulke taferelen en Julian wilde niemand ontgoochelen. Hij bleef poseren en hij bleef handtekeningen uitdelen." Hij was natuurlijk geen ronderenner, maar toch bleef hij lang op kop staan. Ging het dan toch lukken om de favorieten te verrassen? "Het bleef maar duren. Ik gaf hem vijftig procent kans", zegt Tom Steels.

Op de Tourmalet pakt Alaphilippe zowaar tijd op de allerbeste klimmers. "Toen ben ik er echt in gaan geloven dat hij de Tour kon winnen", bekent Lampaert. Lefevere heeft Alaphilippe echter zien wringen op de fiets en zijn knie naar buiten zien zwaaien. "Een teken dat hij in de problemen zit", volgens Lefevere.

"Ik heb overleefd op razernij", vertelt de gele trui die avond aan zijn baas. "Ik denk dat er maar twee mensen van de hele ploeg niet in een stunt geloof hebben", aldus Lefevere. "Ik en Julian." Drie dagen voor het einde kraakt de publiekslieveling dan toch. "Hij zag er vijf jaar ouder uit", weet Lefevere nog.

Dat was overigens ook de rit die ingekort werd omdat een aardverschuiving de weg versperde. "Weet je wat zijn grootste ontgoocheling was, naast het verlies van die trui? Dat hij door die lawine niet strijdend ten onder is kunnen gaan. Hij kon de dramatiek niet ten volle uitspelen", stelde Steels vast.