Eerste oefenkoers in Vlaanderen lokt meteen profs

Zaterdag 4 juli staat de eerste oefenkoers van Cycling Vlaanderen op het programma waaraan eliterenners mogen deelnemen (de tijdrit in Zolder op 3/7 buiten beschouwing gelaten). Verdeeld over twee wedstrijden, bijten enkele profs meteen de spits af.

Wortegem

In Wortegem wordt een wedstrijd georganiseerd door de moeder van Tim Merlier, het is dan ook vanzelfsprekend dat de Belgische kampioen van start zal gaan in Oost-Vlaanderen. Volgens een rondvraag van Wielerflits zal ook zijn teamgenoot Jonas Rickaert in Wortegem starten. De enige World Tour-renner aan de start is Sep Vanmarcke.

Bellegem

In Bellegem, zo'n 25 km verderop, zal Vanmarckes ploegmaat Keukeleire de blikvanger zijn. Onder andere Maxime Vantomme, Kevyn Ista en Baptiste Planckaert zullen ook aan de start staan van de oefenkoers in Bellegem.

Roeselare en Outrijve

Eén dag later, op 5 juli, staat de GP Vermarc op het programma. Daar zullen alle Belgische UCI-teams aan deelnemen. Het duo Vanmarcke-Keukeleire zal niet deelnemen in Rotselaar, maar wel in Outrijve.