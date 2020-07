Michael Matthews had twee doelen, maar start in geen van beide: "Ik weet niet waarom ze dat doen"

Een bittere pil voor Michael Matthews: de Australiêr van Team Sunweb rijdt geen klassiekers en Tour de France. Hij mag wel voor de eerste keer in 2015 naar de GIro, maar had toch op een ander wedstrijdprogramma gehoopt.

Bij Wielerflits reageert Michael Matthews op zijn voorgestelde programma: "Het ziet er anders uit dan wat ik verwacht had. Er was voor de coronabreak overleg geweest en ik zou me focussen op de klassiekers en de Ronde van Frankrijk. Maar nu staan geen van beide op het programma en ik weet niet waarom...", klinkt het ontgoocheld.

Top 10 in twee monumenten

Michael Matthews was de afgelopen jaren vaste klant in de voorjaarsklassiekers. In 2019 werd hij 6e in de Ronde van Vlaanderen, in 2017 zelfs 5e in Luik-Bastenaken-Luik. Maar omdat hij naar de Giro trekt, kan hij beide monumenten niet rijden. "Dat is hard aangekomen, maar ik moet me schikken naar de keuze van de ploegleiding. Ik ben ervan overtuigd dat ze proberen om iedereen een zo goed mogelijk programma voor te schotelen", schuwt Matthews de kritiek op de ploegleiding van Team Sunweb.

In het verleden won Matthews 3 etappes in de Tour, in 2017 veroverde hij de groene trui. Dit jaar zal hij voor de puntentrui in Italië moeten gaan. "Het is voor de eerste keer sinds 2015 dat ik de Giro zal rijden. Ik heb er goede herinneringen aan en wou er ooit wel eens terugkeren. Dat zal dus dit jaar gebeuren, spannend", klinkt het enigszins positief.