Geen Oost-Vlaamse Sluitingsprijs door concurrentie met grote koersen

Na de Nationale Sluitingsprijs is nu ook de Oost-Vlaamse Sluitingsprijs, vorig jaar nog gewonnen door de Nederlander Cees Bol, geschrapt. De organisatie heeft besloten niet door te zetten met de editie van 2020, gezien de concurrentie met de Brabantse Pijl en de Giro.

Met die twee wedstrijden zou de Oost-Vlaamse Sluitingsprijs, voorzien voor 7 oktober, samenvallen. "Wat het deelnemersveld betreft vissen die UCI-wedstrijden wel niet in dezelfde vijver, organisatorisch vormen ze wel concurrentie", klinkt het in een statement van de organisatie.

SEINGEVERS

Daar hoort een woordje uitleg bij. "Een groot deel van de ruim honderd seingevers die we nodig hebben, werkt ook voor Flanders Classics. Die grote koersen worden ook uitgezonden op tv wat, zeker bij tegenvallend weer, merkbaar zal zijn aan de publieke opkomst."

Het budget rond krijgen is sowieso al een uitdaging en de zaken worden er dus niet simpeler op. "En dan is er de wispelturigheid van het virus. Een organisatie draagt de verantwoordelijkheid over de veiligheid van renners, medewerkers en andere betrokkenen. Nu lijkt het virus onder controle maar wat als het opnieuw harder toeslaat? Daarom namen we de beslissing dit jaar niet te organiseren."