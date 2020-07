Dylan Teuns kent zijn programma

Dylan Teuns weet aan welke wedstrijden hij dit seizoen zal rijden. De renner van Bahrain-Merida was uitstekend aan het seizoen begonnen.

Een Dylan Teuns in grote doen is altijd een genot om naar te kijken. Vorig jaar verraste hij nog door de etappe te winnen op de loodzware Planche des Belles Filles in de Tour de France. Dit jaar zal Teuns vooral in dienst rijden van Mikel Landa en zullen we dat niet verwachten.

Teuns gaat zich focussen op de klassiekers, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Brabantse Pijl en de Ronde van Vlaanderen. Zijn seizoen start met de Italiaanse koersen, de Strade Bianchi en Milaan-Sanremo.

Teuns zal de Tour meerijden en rijdt ook nog het Critérium du Dauphiné en de Amstel Gold Race.