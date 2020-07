Revolutie op til in het veldrijden: zodra geen startgelden meer?

Gooit het veldrijden het binnenkort over een andere boeg? Wielerwebsite Wielerflits komt met het nieuws dat er achter de schermen gewerkt wordt aan het wegwerken van startgelden.

De twee grootste organisaties in het veldrijden Golazo en Flanders Classics zouden in samenspraak met de Belgische wielerfederatie Belgian Cycling bezig zijn met een plan uit te werken om de startgelden te laten verdwijnen in het veldrijden.

Voor organisatoren liggen naast de hoge organisatiekosten de grootste financiële obstakels bij de startgelden. De bedoeling is om die laten vallen, maar wel het prijzengeld te verhogen en een onkostenvergoeding te voorzien. Zowel bij de mannen als de vrouwen is deze even hoog.

Dit zou de professionalisering in het veldrijden moeten verbeteren. "Er is nood aan een fundamentele verandering van het systeem. Het is sowieso professioneler om te vergoeden naargelang prestaties en UCI-ranking in plaats van af te gaan op het gevoel hoeveel een renner waard is", vertelt Thomas Van Den Spiegel van Flanders Classics aan Wielerflits.