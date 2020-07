Krijgen we alsnog de beste Declercq in de klassiekers? "Geloof dat goede vorm volgende stap was in carrière"

Tim Declercq was uitstekend op dreef in de eerste maanden met een top tien in de Omloop, Le Samyn en het bergklassement van de Ronde van Valencia. Hij had Deceuninck-Quick.Step zeker enorme diensten bewezen als de voorjaarsklassiekers waren doorgegaan zoals voorzien.

Nu is de vraag: kan de ploeg ook op een sterke Declercq rekenen wanneer de klassiekers er in het najaar aankomen. Het is voor hem toch wel spijtig dat het seizoen onderbroken moest worden. "Ja, ergens wel, maar anderzijds geloof ik dat die goede vorm gewoon de volgende stap was in de opbouw van mijn carrière", vertelt Declercq aan Cycling.be.

Ik ben altijd al een trage groeier geweest

Het is volgens hem geen toeval dat hij op zijn 31ste nog zoveel beter aan het worden is. "Ik ben altijd al een trage groeier geweest en ben ervan overtuigd dat ik ook in het najaar en de komende seizoenen nog wat progressie kan maken. Al was het natuurlijk jammer dat ik die goede benen na mijn vijfde plaats in de Omloop het Nieuwsblad en mijn prima Parijs-Nice niet kon laten renderen in de klassiekers."

De piek zat eraan te komen, kon Declercq merken. "Ik voelde dat ik naar een absolute topvorm aan het evolueren was. Benieuwd wat dat had gegeven in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix, mijn absolute lievelingskoers." Afspraak dan maar in oktober.