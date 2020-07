Naesen en Hespel schetsen verwachtingen: "Eerste Tourweek zotter dan anders" en "In Dauphiné uitslag al duidelijk"

Oliver Naesen weet wat het is om een kandidaat voor het klassement goed doorheen de Tour te loodsen. Hij kan dus wel inschatten wat het Tourpeloton straks te wachten staat. Gebrek aan competitie ziet hij niet als een probleem voor de favorieten. Peter Hespel treedt hem daarin bij.

De renners zullen met amper enkele koersdagen in de benen aan de start van de Tour komen. "Het is voor iedereen hetzelfde", ziet Naesen in GvA er geen hindernis in voor de favorieten. "Die trend is al een tijdje bezig. Ze zijn allemaal voortdurend op hoogtestage. Ronderenners beoefenen bijna een andere sport dan ik."

Inspanningsfysioloog Peter Hespel denkt ook dat de klassementsmannen wel goed voorbereid zullen zijn. "De objectieve vermogens­meters laten toe om heel specifiek te trainen. De ­renners weten exact hoeveel watt ze moeten trappen om met de besten boven te komen, of een tijdrit of sprint te winnen."

De grote namen zullen ook allemaal afzakken naar de Dauphiné. Kunnen we dan al de balans opmaken? "Het wordt daar inderdaad al duidelijk hoe de eind­uitslag er in de Tour zal uitzien", denkt Naesen. "Niemand zal daar op zijn gemak koersen: de mannen van Ineos zullen er strijden voor het ­kopmanschap en de rest rijdt om vertrouwen op te doen. Niemand wil er door het ijs zakken. Het zal zo zwaar zijn dat ik zelfs niet ga."

Hespel raadt de ronderenners toch aan om zich niet te vergalopperen in de Dauphiné. "Verstandige Tour­favorieten laten daar niet het ­achterste van hun tong zien. Ze kiezen best één tot twee ritjes uit om zich te testen. Elke koers is nu belangrijk, maar als je het niet rustig aanpakt, rijd je je gewoon ­kapot. Dat is géén optie zo kort voor de Tour."

Oliver Naesen voorspelt een hels begin in de Ronde van Frankrijk. "De eerste Tourweek kan het nog zotter zijn dan anders. Het is te hopen dat iedereen snel op zijn limiet botst, dan val je automatisch op je je juiste plaats terug."