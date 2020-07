Marianne Vos half jaar na operatie klaar voor comeback en vreest niet dat CCC ook stopt met vrouwenploeg

Marianne Vos kan eindelijk ook weer aan koers denken. De voorbije maanden lag de aandacht elders, met eerst het herstel na haar liesoperatie en dan ook onzekerheid rond de toekomst van hoofdsponsor CCC. De schoenenfabrikant zou het vrouwenteam wel blijven ondersteunen, meent Vos.

CCC liet wel al weten dat het stopt met de sponsoring van de mannenploeg in 2021, waar onder andere Greg Van Avermaet deel van uitmaakt. Maar wat dan met CCC-Liv in het vrouwenpeloton? "Ons management maakt zich geen zorgen en ook vanuit de ploegleiding is er zekerheid gegeven", stelt Vos in een gesprek met NOS het voortbestaan van de ploeg niet in vraag.

Mijn herstel verliep heel goed

De vrouwenploeg blijven steunen zou dus voor CCC wel nog financieel haalbaar zijn. Alvast een zorg minder voor Vos, die zich in januari liet opereren aan haar linkerlies. "Mijn herstel verliep heel goed, eigenljik was ik eind maart, begin april alweer klaar voor mijn eerste koers."

Dan was er natuurlijk corona dat stokken in de wielen stak, maar nu staat die eerstvolgende wielerwedstrijd dus eindelijk voor de deur. "We willen niets liever dan koersen, maar het moet wel veilig zijn", besluit Vos.