Deceuninck-Quick.Step met Evenepoel en co naar Burgos: "Is hier veiliger dan in Antwerpen"

Het coronavirus woedt op verschillende plekken in Europa opnieuw ten volle. Maar in Burgos, waar dinsdag de Ronde van Burgos van start gaat, zou het allemaal zo erg niet zijn.

Ploegleider Geert Van Bondt vloog zondagavond samen met onder andere Evenepoel en Lampaert naar Spanje voor de Ronde van Burgos. Terwijl het Verenigd Koninkrijk elke burger verplicht om in quarantaine te gaan bij terugkomst uit Spanje, ziet Van Bondt het iets minder negatief in.

"De regio waarin we koersen heeft wel een paar nieuwe besmettingen, maar volgens onze Spaanse dokter is de situatie er onder controle", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Het is hier zelfs veiliger dan in Catalonië of Antwerpern. Als er nu een koers in Antwerpen zou zijn, zou het lastiger zijn", geeft hij toe.

Remco Evenepoel heeft er zin in

Ook Remco Evenepoel is klaar om opnieuw te koersen. Hij liet weten dat 5 maanden zonder koersen echt té lang is. "Aan de motivatie zal het niet liggen, we willen allemaal zo snel mogelijk dat koersgevoel opnieuw in de benen hebben", klinkt het. "Ik kan niet wachten om opnieuw een rugnummer te mogen opspelden!", besluti de youngster