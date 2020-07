Geletruidrager van vorig jaar mist meteen openingskoersen door blessure

De Nederlander Mike Teunissen zal niet kunnen meedoen aan de Strade Bianche en Milaan-San Remo. De geletruidrager van vorig jaar kwam ten val op training.

Teunissen blesseerde bij de val op training zijn knie. Volgens de renner van Jumbo-Visma leek het eerst een kleine, onschuldige val te zijn. Maar een pijnlijke linkerknie heeft ervoor gezorgd dat hij de Italiaanse klassiekers in de eerste weken van augustus zal overslagen.

Dat Teunissen niet meedoet aan de Strade is toch een kleine streep door de rekening voor Wout van Aert. Van Aert is de kopman in de Strade Bianche en had Mike Teunissen wellicht goed kunnen gebruiken. Koen Bouwman neemt de plaats in van zijn landgenoot. Hopelijk voor van Aert, kan Bouwman hem even goed bijstaan.