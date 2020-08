Naast Evenepoel bloeit ook andere youngster bij Deceuninck-Quick.Step open: "Ik voelde me de hele week erg goed"

Remco Evenepoel was niet de enige bij Deceuninck-Quick.Step die tijdens de Ronde van Burgos zijn klimmerstalent in de verf wist te zetten. De 21-jarige João Almeida slaagde daar evenzeer in. In de toekomst gaan we nog mooie dingen zien van dit duo.

Naast het feit dat hij zolang mogelijk in de buurt van Evenepoel bleef in de bergritten, sleepte João Almeida er ook voor zichzelf een knappe eindklassering uit. De Portugees eindigde derde in de Ronde van Burgos en zo had Deceuninck-Quick.Step twee renners op het podium.

Door driemaal in de top vijf van een rit te finishen, ontpopte Almeida zich tot de revelatie van de rittenkoers. "Ik voelde me de hele week erg goed. Ik ben zeer blij met de inspanning van mezelf als die van het team. Burgos was een zware koers met een sterk deelnemersveld. Het is geweldig om derde te kunnen eindigen in het klassement!"

BOOST VOOR VERTROUWEN

Het collectief van Deceuninck-Quick.Step laat zich dus ook in dit soort wedstrijden gelden. "Het is geweldig om terug te kunnen koersen. We hebben iedereen deze week getoond dat we een echte ploeg en een echte familie zijn. Deze uitslag is een boost voor mijn vertrouwen richting de volgende koersen."