Start internationaal veldritseizoen uitgesteld na afgelasting eerste cross

Het veldritseizoen zou normaal gezien op 26 september van start gaan in Lokeren met de Rapencross, maar daar heeft het stadesbestuur van Lokeren een stokje voor gestoken.

Het stadsbestuur heeft namelijk beslist dat alle publieke evenementen in de maand september aftegelast worden. Ook het kampioenschap wielrennen op de weg voor elites zonder contract + beloften is afgelast aangezien dat ook in Lokeren zou plaatsvinden.

"We gaan samen met Belgian Cycling en de UCI kijken of we toch nog een alternatief kunnen vinden voor beide wedstrijden, al beseffen we dat dat heel moeilijk zal worden. Ik vrees dat het een verloren winter zal worden voor de veldritsport", zegt organisator Bram De Brauwer in een eerste reactie bij Het Nieuwsblad.

Voorlopig staat de eerste cross nu gepland op 10 oktober in Kruibeke.