Verzorger Vyncke over Lambrecht: "Dat Remco en Van Aert formidabel presteren, ging hem nog beter gemaakt hebben"

Onwezenlijk dat het lichaam van Bjorg Lambrecht al zolang te rusten ligt. Dag op dag een jaar geleden is Lambrecht overleden. Ook zijn persoonlijke verzorger van weleer, Wilfried Vyncke, kan het nog steeds moeilijk vatten en bezoekt wekelijks het graf van Bjorg.

Vyncke was aan het werken toen hij het nieuws hoorde over de val van Bjorg, vertelt hij in GvA. "Je voelde eigenlijk direct dat het ernstig was. Maar je werkt door. Tot – was het een uur later? Twee uur? – het volgende nieuws kwam: Bjorg Lambrecht is overleden. Wat een mens dan doet? Dan stort je wereld in."

Vyncke weet nog goed wanneer hij Lambrecht voor het laatst zag. "Vier dagen voor de Ronde van Polen had ik hem hier een laatste keer gemasseerd. Ik zie hem de trap nog op komen. Dat beeld vergeet ik nooit meer. We hadden uitgebreid gebabbeld over de Ronde van Polen. Hij had er zin in, dat wil je niet weten."

DUBBEL GEMOTIVEERD

Met een extra dosis gretigheid zou de jonge Belgische renner richting Polen trekken. "Bjorg was dubbel gemotiveerd omdat Bernal net de Tour had gewonnen. Bernal, met wie hij bij de beloften zoveel duels had uitgevochten. Meestal met Bernal als winnaar – daar was hij heel sportief in. Maar hij had hem ook een paar keer geklopt."

Vyncke had een goede band met Lambrecht. "Het was raar: ik was de 60 voorbij, hij moest nog 20 worden. Maar het klikte vanaf de eerste minuut. Vraag mij niet waarom. Vandaag denk ik dat het misschien was omdat hij zo leergierig was." De verzorger wist alvast wat hij vandaag ging doen. "Eerst zal ik naar zijn graf rijden. Dat doe ik wekelijks – meestal alleen."

DIE ENE VRAAG

Het is een moment van bezinning. "Vaak duurt dat maar twee minuten, maar ik moet ernaartoe. Waarom, weet ik niet. Zelfs bij mijn eigen moeder heb ik dat nooit gedaan. Soms sta ik er gewoon even stil, soms vertel ik hem iets, soms stel ik hem die ene vraag: Waarom? Waarom jij? Waarom zo definitief?"

Zonder dat fatale ongeval had Lambrecht zeker een grootste toekomst kunnen hebben in de wielersport. Daar blijft ook Vyncke van overtuigd. "En dat Remco en Van Aert vandaag zo formidabel presteren, ging hem nog beter gemaakt hebben. Daar zou hij zich aan opgetrokken hebben, zeker weten."