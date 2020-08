Probleem Deceuninck-Quick.Step met oog op Sanremo stelt zich niet meer door valpartij: "Starten niet als favorieten"

Bij Deceuninck-Quick.Step waren ze er zich al de koppen over aan het breken, over wie ze moesten doen afvallen, nu er in Milaan-Sanremo met slechts zes in plaats van zeven renners gekoerst kan worden. Dat probleem heeft zichzelf opgelost, zij het niet op de wijze die ze voor ogen hadden.

Yves Lampaert was één van de namen die op de lijst van zeven renners voor La Primavera stond. Lampaert kwam woensdag ook nog aan de start van Milaan-Turijn en is in die wedstrijd zwaar gevallen. Lampaert heeft zijn sleutelbeen gebroken en is dus out voor Milaan-Sanremo. Ook Mørkøv was betrokken bij diezelfde valpartij, maar reed Milaan-Turijn wel nog uit. Toch laat de ploeg de Deense kampioen ook aan de kant voor La Primavera. De lijst van zeven is er plots één van vijf geworden. Er moest dus nog een renner aan de selectie worden toegevoegd. Dat is Kasper Asgreen geworden. Naast hem zal Deceuninck-Quick.Step zaterdag aan de start komen met Julian Alaphilippe, Sam Bennett, Tim Declercq, Bob Jungels en Zdenek Stybar. "We starten deze keer niet als favorieten", laat sportdirecteur Davide Bramati optekenen. "Maar we zijn gemotiveerd om een goede uitslag te behalen."