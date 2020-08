Net geen podium voor Sagan: "Nog niet in positie die mij toelaat aanvallen Van Aert en Alaphilippe te beantwoorden"

Wout van Aert heeft op zijn 25ste gedaan wat Peter Sagan op zijn 30ste nog niet gelukt is: Milaan-Sanremo. Sagan is in La Primavera meestal wel goed voor een dichte ereplaats en dat was ook deze keer het geval. Zelfs zonder al echt top te zijn.

Sagan zat wel behoorlijk relaxed op de fiets in deze aangepaste editie van Milaan-Sanremo. "Het was dit jaar de langste Milaan-Sanremo ooit, maar het was minder stressvol dan in vorige edities. De beklimmingen waren minder moeilijk en het peloton werd pas nerveus na de top van de Colle di Nava."

Mijn vorm is gestaag aan het verbeteren

Sagan heeft nog wat werk voor de boeg om weer zijn allerbeste niveau te halen. "Ik heb nog niet de conditie die ik in het verleden had wanneer ik deze koers reed. Mijn vorm is gestaag aan het verbeteren. Ik ben zeker beter geworden na de Strade Bianche, maar ik ben nog niet in een positie die mij toelaat om aanvallen zoals die van Van Aert en Alaphilippe op de Poggio te beantwoorden."

Al geeft dat geen reden tot ongerustheid. Een vierde plek in Sanremo is nog altijd een resultaat waar je mee kan thuis komen en de grote doelen volgen later nog. "Ik wil al mijn ploegmaats danken voor hun inspanningen en toewijding. Mijn seizoen start echt in de Ronde van Frankrijk dit jaar. In mijn ogen ben ik op schema."