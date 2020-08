Dokter Vanmol ziet het positief in voor Jakobsen: "We gaan ervan uit dat Fabio opnieuw renner wordt"

Er wacht Fabio Jakobsen een heel lang herstel, maar steeds meer positieve berichten bereiken de wereld over hem. Nog een kleine week moet hij in Polen blijven, vooraleer terug te keren naar Nederland. Dokter Vanmol van Deceuninck-Quick.Step ziet het wel goedkomen.

Yvan Vanmol heeft de situatie zo goed mogelijk opgevolgd in het ziekenhuis waar Jakobsen verblijft. "Gezien de ernst van het ongeval maakt Fabio Jakobsen het zeer goed", laat Vanmol weten aan Sporza. "Fabio is volledig bij bewustzijn. Praten lukt nog niet, maar communiceren via tekstberichten gaat prima."

Zit een volledig herstel er in? "Vermits er geen vitale organen geraakt zijn, hopen we op het beste." Dat zou dus ook betekenen dat Jakobsen zijn wielercarrière kan voortzetten. "Een termijn durf ik er niet op te kleven, maar we gaan ervan uit dat Fabio opnieuw renner wordt."

HOOP GEVEN

Ondertussen doen ze er bij Deceuninck-Quick.Step alles aan om hem op te peppen. "We delen hem alleszins positieve berichten mee. Op die manier krijgt ook Fabio hoop op herstel."