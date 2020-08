Geen paniek bij Egan Bernal: "Thomas heeft te hard getraind" en "In drie weken kun je de Tour niet voorbereiden"

Egan Bernal werd tweede in de Tour de l'Ain en moest opboksen tegen een sterk Jumbo-Visma. Dat erkent de Colombiaan ook, maar het tast zijn vertrouwen niet aan met het oog op de Ronde van Frankrijk. Rustig blijven en tijd nemen om te herstellen, is zijn boodschap.

Bernal stond de media te woord na afloop van de Tour de l'Ain en beantwoordde enkele vragen van de NOS. Of hij niet teleurgesteld was dat Froome en Thomas rap moesten lossen in de derde rit? "Neen. Dit is een koers om de Tour voor te bereiden. Andere grote namen van andere ploegen hebben ook vroeg gelost. Dat betekent niet dat ze er niet zullen staan in de Tour."

Het gaat er nu om te herstellen en kalm te blijven

In het geval van Froome is het al positief dat hij zo lang mee kon en ook een pak arbeid verrichtte voor het team. Maar toen hij en Thomas weg waren, hadden ze bij Jumbo-Visma nog verschillende pionnen over. "Jumbo-Visma is heel erg sterk. Het gaat er nu om te herstellen en om kalm te blijven. In amper drie weken tijd kun je de Tour niet voorbereiden."

Wel is Ineos voor het hervatten van de koersen op training al diep gegaan. "We hebben goede blokken afgewerkt op training. Geraint Thomas bijvoorbeeld heeft heel hard getraind, te hard. Hij moet gewoon herstellen en dan zal hij klaar zijn voor de Tour." Over zijn eigen vorm is Bernal alvast tevreden. "Ik voel me goed en heb vertrouwen."