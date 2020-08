Van Aert wint eerste etappe in Dauphiné: "Maar ik kwam vermoeid aan in het hotel gisteren"

Het wordt bijna een gewoonte nu we zo verwend zijn geweest de laatste weken: Wout van Aert die aan een koers start en er wint.

In het Critérium du Dauphiné was het in de eerste etappe al raak, misschien ook wel de enige etappe waar van Aert een kans had aangezien de komende etappes loodzwaar worden.

In het flashinterview na de aankomst gaf van Aert toe dat hij eigenlijk geen frisse benen had na zijn winst in Milaan-Sanremo van afgelopen zondag. "Ik kwam gisterenavond toe in het hotel en voelde me wat vermoeid, maar het team wou vandaag toch werken voor mij. Dat motiveerde me om alles te geven", klinkt het.

"Opeens zag ik een gele trein"

De aankomststrook werd in het laatste wedstrijduur verkend door de renners, dus ze wisten goed hoe die erbij lag. "Dat was handig, want na die passage heb ik tegen mijn ploegmaats gezegd dat ik het wel wou proberen. Het gingbergop in de laatste 15 kilometer en opeens zag ik een gele Jumbo-Vismatrein vooraan in het peloton. Dan heb je zoveel motivatie om te spurten én te winnen", vertelt hij.

"Gele trui lijkt op die van de Tour"

Naast de etappe krijgt van Aert ook nog eens de gele leidertrui als toemaatje. "Dat is wel leuk. Hij lijkt op die van de Tour, dus misschien is het wel een opstapje voor de toekomst", knipoogt hij.

"Nu hebben Kruijswijk, Roglic en Dumoulin voor mij gewerkt, de komende dagen worden de rollen omgekeerd en zal ik voor hen werken", besluit de kersverse geletruidrager.