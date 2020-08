Michel Wuyts verrast, maar blij met Tourselectie Team Ineos: "Anders hadden we twee weken niets gezien"

Team Ineos heeft met zijn selectie voor de Tour de France menig supporter en analist weten te verrassen. Of het een goede zaak zal blijken? Michel Wuyts is alvast hoopvol: "De Tour wordt alleen maar interessanter."

Geen Chris Froome, geen Geraint Thomas: twee ex-winnaars zijn er simpelweg niet bij in de selectie van Team Ineos voor de Tour De France. "Dave Brailsford heeft me toch wat verrast met zijn Tourselectie. Vorige week in de Dauphiné vond ik het moeilijk om de intenties van zijn renners in te schatten, maar Chris Froome en Geraint Thomas hebben dus geen komedie gespeeld", aldus Michel Wuyts daarover op Sporza.

Sivakov op pad sturen?

Hij denkt dat de Tour de France nu wel eens interessanter zou kunnen gaan worden: "Met Ineos op volle sterkte hadden we twee weken niks gezien, vrees ik. Dit is een abrupte wissel voor de jeugd", aldus de analist en commentator.

De rol van Sivakov zou wel eens doorslaggevend kunnen zijn: "Je hebt Bernal als spits en zijn generatiegenoot Pavel Sivakov als schaduwkopman. De jonge Rus heeft een prima Dauphiné achter de rug. Stuur hem maar op pad in de Tour."