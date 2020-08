Na duik in het ravijn en niet-selectie: Philippe Gilbert op zoek naar revanche en wil doen wat al 6 jaar niet lukt

Philippe Gilbert maakt zich op voor zijn terugkeer naar de Ronde van Frankrijk. Een bijzonder moment toch wel, nadat zijn vorige ploeg hem in 2019 thuis liet en zijn Tour van 2018 gekruid werd met een passage in de ravijn. Dit jaar toch maar gewoon op de been blijven.

Het was wellicht hét beeld uit de Ronde van Frankrijk 2018: Philippe Gilbert die in een ravijn belandde, er nadien ook weer uit kroop en vervolgens gewoon verder reed. De Tour uitrijden bleek nadien wel niet mogelijk. Dat deed Gilbert overigens voor het laatst in 2013. Ik hoop dat ik Parijs kan bereiken "Ik hoop dat ik Parijs kan bereiken. Dat is nu toch al enkele jaren niet meer gelukt", beseft Gilbert. Daar moet dan wel bij gezegd worden dat hij ook meerdere jaren niet aan de start van de Tour verscheen. Sinds die Tour van 2013 nam Phil enkel deel aan de edities van 2017 en 2018. "Ik ben erop gebrand om een sportieve revanche te nemen op mijn lot", zegt Gilbert. "Aangezien ik mijn laatste Tour heb moeten verlaeten met een gebroken knieschijf." Vorig jaar ontstond er veel ophef toen Deceuninck-Quick.Step verrassend besloot om Gilbert niet te selecteren voor de Ronde van Frankrijk. Bij Lotto Soudal is er dit jaar dus wel deelname aan de Tour voor hem weggelegd.