Deceuninck-Quick.Step met veelbelovende youngsters en twee Belgen op zoek naar bevestiging in Coppa e Bartali

Deceuninck-Quick.Step wil ook in wedstrijden als de Coppa e Bartali een goed figuur slaan, ook al gaat komende maand dan de meeste aandacht naar de Tour. Enkele geselecteerden voor de Coppa e Bartali hebben dit jaar al mooie dingen laten zien.

Het zal een jonge ploeg zijn waarmee Deceuninck-Quick.Step daar aan de start komt, maar dat wil niet zeggen dat die renners niets in hun mars hebben. Integendeel, João Almeida en Andrea Bagioli hebben allebei al indruk gemaakt. Of het nu in de Ronde van de Algarve was, de Ronde van Burgos, de Tour de l'Ain of de Giro dell' Emilia.

De jonge Portugees en Italiaan gaan dus op zoek naar bevestiging in de Coppa e Bartali. Ze krijgen twee Belgen mee als ploegmaats: Pieter Serry en Mauri Vansevenant. De Deen Mikkel Honoré en de Brit James Knox vervolledigen de selectie.

We gaan naar daar zonder druk

"We kunnen amper wachten om onze youngsters volgende week in actie te zien", zegt sportdirecteur Davide Bramati. "Er staan ons verschillende uitdagingen te wachten, van de ploegentijdrit tot de zware beklimmingen, die voor serieuze verschillen in het klassement kunnen zorgen. We gaan naar daar zonder druk en nemen het dag per dag."