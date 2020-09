Deceuninck-Quick.Step rondt kaap van de dertig zeges en is de sterkste in ploegentijdrit

Deceuninck-Quick.Step heeft wel iets met Italiaanse wedstrijden. Dit jaar lukte het net niet om één van de grote klassiekers op Italiaanse bodem te winnen, maar in de Coppi e Bartali is het wel al vroeg raak. Daar was het het sterkste team in de ploegentijdrit.

In de ochtend had Olav Kooij van Jumbo-Visma rit 1a gewonnen. Etappe 1b was een ploegentijdrit van 13 kilometer. Dat was een kolfje naar de hand van een jong Deceuninck-Quick.Step, met gasten als Almeida, Bagioli en Vansevenant. Samen met Honoré, Knox en Serry verwezenlijkten ze de perfecte ploegprestatie: in 14 minuten en 32 seconden werkten ze de tijdrit af. Acht seconden sneller dan Ineos Grenadiers en elf seconden sneller dan Bora-Hansgrohe. SERRY EN VANSEVENANT VIJFDE EN ZESDE Deceuninck-Quick.Step bezet meteen ook de eerste zes plaatsen in de stand. De Deen Honoré mag woensdag de leiderstrui aantrekken. Pieter Serry en Mauri Vansevenant staan als vijfde en zesde geklasseerd.