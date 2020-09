Wedstrijd tegen de klok met Van Emden als meest recente winnaar gaat dit jaar niet door

Jos van Emden staat bekend als één van de grote tijdritspecialisten en toonde dat vorig jaar nog in de de Chrono des Nations, een tijdrit in Frankrijk met start en aankomst in Les Herbiers. In 2020 komt er geen nieuwe editie, zo laat de organisatie weten.

Er zijn niet heel veel tijdritten die op zich staan en niet gereden worden in het kader van een rittenkoers. De Chrono des Nations is er wel zo eentje. Traditioneel gaat de koers elk jaar in oktober door, maar dit jaar komt het er dus niet van. 39STE EDITIE IN 2021 "De onzekere toekomst houdt risico's in voor het organiseren. In deze atmosfeer hebben we beslist om alle evenementen rond de 39ste editie te annuleren", klinkt het op de website van de Chrono des Nations. "Deze zal doorgaan in oktober 2021". Pas volgend jaar zullen we dus de opvolger kennen van Jos van Emden, die in 2019 als Nederlands kampioen tijdrijden afrekende met Filippo Ganna en Primoz Roglic.