Ewan kon kansen niet verdedigen in sprint: "Hebben het verpest"

Caleb Ewan kwam pas als 8e over de streep in de vijfde etappe van de Ronde van Frankrijk. Achteraf reageert hij zwaar teleurgesteld.

Ewan windt er geen doekjes om hoe de sprintvoorbereiding voor hen verlopen is. "Het is simpel, we zaten te ver. Ik zat in geen goede positie om te sprinten. BIj het ingaan van de laatste kilometer, zaten we gewoonweg te ver", is hij eerlijk.

Twee dagen geleden zat Ewan ook niet in dé ideale positie om te winnen, maar wurmde hij zich langs iedereen richting etappewinst. Dat zat er woensdag niet in. "Het kostte veel energie om op te schuiven. We zaten nooit in de positie om goed te sprinten. De laatste 700 meter ging in dalende lijn waardoor positionering het belangrijkste was op deze aankomst. Eén of twee wielen te ver zitten is nefast in deze aankomst?

"We hebben het verpest vandaag, dat is gewoon zo", klinkt het. Maar de Australiër van Lotto-Soudal blijft gemotiveerd. "We proberen het gewoonweg binnen een paar dagen opnieuw", zegt hij vastberaden. Op een volgende massasprint is het waarschijnlijk wachten tot de 10e etappe.