Primoz Roglic kijkt niet naar wie er in het geel zit: "Focussen op ons eigen team"

Primoz Roglic blijft op drie seconden van Adam Yates, die door de strafpunten van Julian Alaphilippe in het geel rijdt.

Geen aanvallen van één van de favorieten vandaag, dus blijft de stand gewoon zoals die is. Dat betekent dat Roglic nog steeds op twee staat, op drie seconden van Yates. Vindt hij het dan niet lastig dat er nu met Yates plots een potentiële eindwinnaar in het geel zit?

"Het is niet ideaal voor ons, maar dat zijn dingen waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen. Het enige dat we kunnen doen is ons focussen op ons eigen team en ons ding blijven doen. Dat hebben we tot nu toe al goed gedaan en daar blijft onze grootste uitdaging zitten."

Over het algemeen hoefde Roglic zich niet al te veel zorgen te maken vandaag. "Er zaten wel wat steile stukken in en de ontsnapping was ook redelijk stevig. Maar we hadden alles onder controle, dus het was een goede dag voor ons."