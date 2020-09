Thomas De Gendt bekijkt de slakkengang uit vijfde Tourrit op eigen manier: "Ontsnapping met 172 renners"

Thomas De Gendt probeerde het wel, om in de vijfde etappe van de Tour weg te rijden en zo een ontsnapping tot stand te brengen. Toen dat niet lukte, deed de rest van het peloton maar geen moeite om het tot een vlucht te laten komen.

Met als gevolg dat het hele Tourpeloton zich in 'gruppetto' aan een slakkengang richting Privas begaf. In de finale werd er natuurlijk wel volop gekoerst voor de prijzen, maar tot dan ging het er heel erg rustig aan toe. Zelfs geen vluchter die wat publiciteit wilde verzamelen, was er te bespeuren.

Thomas De Gendt bekeek het achteraf op zijn eigen manier en pakte uit met een sarcastische tweet. "Mijn eerste ontsnapping uit de Tour is achter de rug. Het was een ontsnapping met 172 renners, tot er nog 10 kilometer te gaan was."

First breakaway of the Tour done. Breakaway of 172 riders until 10km to go. Good legs. — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) September 2, 2020

Afsluiten deed De Gendt met volgende positieve noot: "Goede benen." Die goede benen mag hij dan nog eens tonen in een etappe waarin er wat meer animo is.