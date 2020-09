Ben Hermans dacht echt wel aan ritzege en baalt na afloop: "Gisteren kon ik bijna niets eten, ineens ging het niet meer"

Een verdienstelijke zesde plaats sleepte Ben Hermans in de wacht na de Tourrit over de Port de Balès en de Peyresourde. Op zich wel mooi, maar Hermans had er zich toch wel meer van voorgesteld. Zeker omdat het koersverloop toch wel perspectieven bood.

Hermans stak bij Sporza niet weg hoe hij zich voelde na de rit. "Beetje balen. Ik was supercontent dat ik in een mooie vlucht zat en we zo veel minuten kregen. Ik voelde me redelijk zeker om bij de top drie te eindigen en dacht dat ik misschien kans maakte om te winnen, maar ineens had ik een leeg gevoel en ging het niet meer zoals het moest."

Voor een renner als hem ging het er in de kopgroep misschien iets te bruusk aan toe op de beklimmingen. "Zakarin viel direct heel hard aan. Ze vielen dan wel stil. Zoals verwacht eigenlijk, want dat tempo kun je nooit volhouden. Maar ik was toch ook over mijn limiet gegaan en had niet mijn beste benen. Dan betaal je dat cash op zo'n parcours."

NIET GENOEG ENERGIE

Het is overigens zo dat Hermans in de Tour ook al met zaken te kampen kreeg die je liever niet voor wil hebben. "Vanaf de eerste rit had ik al darm-en maagproblemen. Gisteren kon ik bijna niets eten. Ik denk dat ik daar vandaag voor betaald heb. Ik was de eerste twee uur supergoed en dan waren de benen ineens leeg. Ik denk dat ik niet genoeg energie heb opgenomen om deze rit tot een goed einde te brengen."