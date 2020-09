Tom Pidcock blijft Belgische Lotto-youngster de baas en stelt eindzege in Giro voor beloften zo veilig

Echte kanjers zijn er aan het werk in de Tour, maar ook in de Baby Giro, waar Tom Pidcock de exponent is van al dat talent. De Brit heeft de Giro voor beloften op zijn naam geschreven. De kers op de taart kwam er in de slotrit over de Mortirolo.

Pidcock begon de etappe als leider en had al twee ritzeges beet. Zijn honger was blijkbaar nog niet gestild. Ook Henri Vandenabeele van de U23 van Lotto Soudal kwam uitstekend op pad. Samen sprongen ze naar de Italiaan Zoccarato toe. Die laatste moest uiteindelijk vrede nemen met de derde plaats. Pidcock en Vandenabeele gingen samen op pad. Pidcock wist het in Aprica wel af te maken: ritzege én de eindzege dus voor dit enorme talent. Ook heel knap wat Vandenabeele verwezenlijkte: hij werd zowel in de daguitslag als in de eindstand erg mooi tweede.