Julian Alaphilippe reageert op de kritiek: "Ik ben blij met mijn vorm, het loopt anders dan vorig jaar"

'Dit is niet de Julian Alaphilippe van vorig jaar.' Het is de teneur bij heel wat wieleranalisten. Nochtans heeft Alaphilippe al een etappe gewonnen in de Tour en drie dagen in het geel gereden. Toch niet slecht. Alleen is die echte snedigheid die hem kenmerkt er nog niet bij.

Of die kritische noten hem storen, wilden we weten. "Ah, neen. Het is voor mij al een goeie Tour geweest. Ik ben heel blij met mijn ritoverwinning. De Tour is ook nog niet gedaan. Ik blijf gemotiveerd om de Tour op een goede manier te beëindigen."

Alaphilippe kan best leven met het niveau dat hij momenteel haalt in de koers. "Ik voel me heel goed, ik ben blij met mijn vorm. Het loopt wel anders dan vorig jaar", erkent de winnaar van de tweede rit. "Ik wil op een goede manier verder doen."

SNELLE AANVANGSUREN

Het is ook kwestie van de snelle aanvangsuren in de Tourritten te kunnen verwerken. Toen Alaphilippe dinsdag mee in de ontsnapping ging, ging het er weer razendsnel aan toe in het begin van de etappe. "Het is moeilijk om daar een verklaring voor te geven. Soms leggen we 110 kilometer af in de eerste twee uur. Dat is zo als heel veel renners willen weggeraken."