"Dit was erover" en "Anders zware slachtoffers"

Het was serieuze heisa in Luxemburg wegens te gevaarlijke toestanden op het parcours en dus werd een deel van de tweede rit lamgelegd. Achteraf werd er scherp gereageerd.

Ook in rit 2 was er heel wat te doen over geparkeerde wagens langsheen het parcours, wat ook op rit 1 al voor consternatie had gezorgd.

En dus werd uiteindelijk een deel van de rit geneutraliseerd door de renners. Enkel de laatste veertig kilometer werd écht gekoerst.

Leven niet riskeren

Achteraf werd duidelijk gereageerd door enkele Belgische toprenners: "Het was er echt over. Op een bepaald moment kwamen er auto's uit de tegengestelde richting", aldus Philippe Gilbert bij Het Nieuwsblad.

"Ik wil mijn leven niet riskeren in de Ronde van Luxemburg. Koersen we vandaag vol door, dan vallen er zware slachtoffers", was ook Jasper Philipsen kristalhelder.