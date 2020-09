Sprinters overleven lastige bergetappe in de Alpen

Het vierluik in de Alpen werd gevreesd door de sprinters om buiten tijd aan te komen. Maar elke sprinter heeft het overleefd.

Dan gaat het vooral over Bennett en Ewan aangezien zij regelmatig in de problemen zijn gekomen de afgelopen dagen. Tijdens de 13e etappe kwam Bennett als allerlaatste over de finish, samen met ploegmaats Declercq en Morkov. Een dag later kwam Ewan als laatste over de finish.

De afgelopen dagen kwamen enkel Jérôme Cousin en Jens Debusschere buiten tijd aan. Debusschere hielp ploeggenoot Coquard om binnen tijd aan te komen.

Maar de topsprinters hebben het overleefd en zullen op de Champs-Elysées (en mogelijk vrijdag ook) uitmaken wie de onofficiële wereldkampioen sprinten zal worden. Bijkomstig is het bijna zeker dat de groene trui richting Ierland gaat.

Bennett heeft 52 punten voorsprong op Peter Sagan en 63 op Matteo Trentin. Vrijdag en zondag zijn er nog 50 punten te verdelen aan de finish. Maar Sagan is in zo goed als geen sprint voor Bennett kunnen eindigen in deze Tour de France.