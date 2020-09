Sven Nys maakt comeback! "Heb licentie aangevraagd"

Het was érg opmerkelijk nieuwe op woensdagavond dat Sven Nys zelf wereldkundig maakte. Zijn comeback, zij het maar voor eventjes.

Sven Nys maakte het woensdagavond bekend in De Avondetappe, zowat de Nederlandse tegenhanger bij de NOS van Vive le Vélo.

Licentie

"Ik heb een licentie aangevraagd voor het WK e-mountainbike", aldus Nys in het programma. "Ik ga dus met een motor fietsen."

"Het zal een comeback van één dag zijn", is de gewezen veldritkampioen duidelijk. "Ik wil me wel verder verdiepen in het e-biken."