Tim Merlier wil trui niet meer afgeven en is 'blij' met afwezige: "Anders reden we allemaal voor zilver"

Tim Merlier kon alles bij elkaar niet superveel rijden in zijn nationale kampioenentrui. En dus is de enige oplossing nog een jaartje extra rondrijden als Belgisch kampioen?

Tim Merlier won vorig seizoen de sprint van een grote elitegroep, de vraag is of het ook in Anzegem een groepssprint kan worden.

Dan kan Merlier opnieuw kans maken op een trui van Belgisch kampioen. "Ik wil die trui niet meer afgeven", aldus de renner in Het Laatste Nieuws.

Geen Van Aert

"Of ik blij ben dat Van Aert er niet bij is? Toch wel ja, anders reden we allemaal voor zilver", kon er een lachje af.

"Wout is momenteel het beste wat we hebben. Er was geen enkele Belg in de Tour de France die zijn niveau nog maar benaderde."