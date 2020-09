🎥 Toon Aerts heeft nog drie doelen: "Dacht dat het zonder Mathieu en Wout allemaal voor mij zou kunnen zijn"

Toon Aerts zal ook in het nieuwe veldritseizoen weer de kopman van Telenet-Baloise zijn. Nog drie doelen resten er hem in zijn veldritloopbaan. Wie weet kan hij achter één van die drie het komende seizoen afvinken. Zeker als zijn 'kritische' broer hem nog wat helpt.

Uiteraard staat er aan de start van het nieuwe seizoen een Toon Aerts met frisse moed. "Ik heb vorig jaar gemerkt dat het wel goedkomt als ik vooral met mezelf bezig ben. De eerste maanden van het seizoen waren niet de gemakkelijksten, omdat ik toen zonder Mathieu en Wout moest crossen, en ik dacht dat het allemaal voor mij zou kunnen zijn. Zo simpel is het allemaal niet, heb ik toen gemerkt."

Ook zijn broer Thijs Aerts rijdt dit seizoen weer in hetzelfde team. "Met Thijs ben ik al jaren samen op pad. Eigenlijk zijn we beste vrienden geworden. Het is ook altijd gemakkelijker om met uw broer eens een discussie aan te gaan waarbij je ook eens de slechte dingen kunt zeggen dan met iemand die verder daar buiten staat. Hij is iemand die ook wel een kritische kijk heeft op mij en soms kan me dat wel helpen."

Van de in totaal drie doelen in het veldrijden, kampioenschappen en klassementen opgeteld, zijn er nog drie die Toon Aerts tot dusver nog niet verwezenlijkte. "Ik hoop dat ik de Superprestige of de DVV Trofee eens kan winnen. En anders die mooie witte trui met vijf strepen, die ontbreekt ook nog op mijn palmares."