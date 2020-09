Thibau Nys gaat voor het allereerst tussen de profs crossen

De start van het veldritseizoen staat voor de deur! Voor Thibau Nys meteen een gelegenheid om eens te zien wat hij waard is tussen de grote jongens. Nys is geen junior meer, maar een belofte. In Lokeren is er geen aparte beloftencross. Nys moet dus zijn mannetje staan tussen de profs.

De Rapencross in Lokeren is traditioneel de opener van het veldritseizoen en dat is ook in dit atypische seizoen hetzelfde gebleven. Wel anders zijn de omstandigheden: van publiek en VIP's is er geen sprake, het parcours is volledig afgesloten en de starturen zijn aangepast.

Opgelet dus voor dat laatste voor wie de cross van start tot finish wil volgen. De vrouwen beginnen eraan om 16u15, met Lucinda Brand als één van de grootste namen en ook Sanne Cant is op de afspraak. De mannenwedstrijd begint om 17u30.

NYS VS ISERBYT&CO

Met dus ook Thibau Nys. Het is zijn eerste wedstrijd als belofte, maar omdat er voor die categorie geen aparte cross is in Lokeren, zal hij dus ook wedijveren met de toppers bij de profs. Zoals Toon Aerts, Eli Iserbyt, Laurens Sweeck... Uitkijken of de 17-jarige Nys zijn uitmuntende prestaties van bij de junioren kan doortrekken en zich tussen die eliterenners kan laten zien.