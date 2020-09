Deceuninck-Quick.Step met mix van klimmers, sprinters en twee Belgen naar de Giro

Nu de Tour achter ons ligt, komt de Giro er al snel aan. Ook in Italië wil Deceuninck-Quick.Step natuurlijk graag scoren. Dat kan het zowel doen in de bergritten als met enkele snelle mannen op het vlakke. Twee Belgen moeten alles in goede banen leiden.

Dat zijn Iljo Keisse en Pieter Serry. De nummers twee en drie van het Belgisch Kampioenschap gaan de Giro betwisten. Natuurlijk ook enkele Italianen in de selectie: Davide Ballerini en Fausto Masnada. Een man voor de massasprinten en een talentvolle renner voor de beklimmingen. Voor de spurten rekent Deceuninck-Quick.Step ook op Alvaro Hodeg en bergop kunnen ook João Almeida en James Knox laten zien wat ze in hun mars hebben. Ten slotte gaat ook de Deen Mikkel Honoré mee naar de Ronde van Italië. "De start gaat heel zwaar zijn, met veel verraderlijke ritten", voorspelt sportdirecteur Davide Bramati. "We hebben veel jonge renners in het team en gaan hen geen druk op leggen. We nemen het dag per dag en gaan voor een ritzege."