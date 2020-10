Van Asbroeck en ISN hebben een plan: "Agressief koersen en slimmer zijn, want twee toppers aan start"

De Brabantse Pijl heeft een hele mooie erelijst en alle ogen zijn er gericht op Alaphilippe en Van der Poel. Evenzeer is het echter een koers waar een verrassing niet uit te sluiten is. Die kan dan misschien komen van één van de Belgen. Waarom niet van Tom Van Asbroeck?

De intenties van zijn ploeg Israel Start-Up Nation zijn alvast duidelijk. "We gaan agressief proberen koersen, want er staan twee toppers aan de start. Die hebben de beste papieren. Ik en Krists zijn aangeduid om zo lang mogelijk te proberen wachten en in de plaatselijke ronden iets te proberen", vertelde Van Asbroeck aan de start aan Wielerkrant.

We moeten anticiperen

De timing van cruciaal zijn, want ze mogen ook niet te lang blijven zitten. "Als we wachten tot op het einde zullen we sowieso gezien zijn. We moeten anticiperen, voor de grote jongens aanvallen. Als die gaan aanvallen, gaan er niet veel kunnen volgen. We moeten dus sowieso agressief koersen. We gaan een beetje slimmer moeten zijn dan anders."

De Brabantse Pijl is zowat het startschot van de Vlaamse klassiekers die deze maand voorlopig nog altijd op het programma staan. "De maatregelen gaan vrijdag verstrengd worden. Ik hoop dat alles doorgaat. Ik heb niet de Tour uitgereden om nu niet te mogen starten in de klassiekers. Ik denk wel dat dat een goede basis was."