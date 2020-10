Jakob Fuglsang legt uit dat hij zich niet alleen op Vincenzo Nibali zal focussen: "We willen er een mooie wedstrijd van maken"

We zijn een week ver in de Giro en het is ondertussen wel duidelijk dat Jakob Fuglsang één van de favorieten is voor eindwinst in de Ronde van Italië. Vincenzo Nibali is misschien wel zijn grootste concurrent, maar hij heeft uitgelegd dat ze niet op elkaar zullen focussen.

Ook bij Jakob Fuglsang was er gisteren een persconferentie op de rustdag. Het ging vooral over de kleine discussie tussen hem en Vincenzo Nibali, maar volgens Fugslang hebben ze erover gesproken en willen ze er nu gewoon een mooie wedstrijd van maken. "We hebben erover gepraat. We kijken nu gewoon verder en we zullen zien wat de wedstrijd brengt. We hadden dezelfde mening over het feit dat we er een mooie wedstrijd van willen maken en dat we ons niet op elkaar zullen focussen. Het zou goed kunnen dat we in de bergen zullen moeten samenwerken in plaats van oorlog te maken", vertelde Fuglsang en staat te lezen bij CyclingNews.